Москва, , 12:42 — REGNUM Цены на нефть 5 марта демонстрируют нейтральную динамику. Все внимание сейчас сконцентрировано на встрече ОПЕК+, которая проходит в Вене 5 и продолжится 6 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Техническая группа ОПЕК+ рекомендовала сократить добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки. Позже Саудовская Аравия предлагала снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Сейчас речь уже идет о сокращении на 1,5 млн баррелей в сутки, для борьбы с последствиями, вызванными вспышкой коронавируса.

При этом до сих пор ни одно из предложений не поддержала российская сторона. Ее решение, как раз, является одной из интриг предстоящей встречи.

Не исключено, что у российских представителей энергетического сектора есть понимание того, что не стоит дальше уступать рынок американским добытчикам и они подобными действиями пытаются выторговать более выгодные условия от ОПЕК+.

На этой неделе, вероятнее всего, будут согласованы дополнительные меры, и станет понятно, кто в каком объеме возьмет на себя обязательства, прояснится цель, которой добивалась российская сторона.

Нефть марки Brent в текущих условиях консолидируется вблизи локального минимума — $48,40 за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения ОПЕК+. Если сделку продлят и дополнительные меры будут оценены рынком как достаточные, то локальный рост продолжится», — полагает эксперт.

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