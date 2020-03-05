Москва, , 12:14 — REGNUM ИА REX анализирует статью Forbes, посвященную новому раунду противостояния между одной из богатейших женщин России и ее братом Виктором, где теперь участвует компания A1 холдинга «Альфа-групп». «Теперь юристам Батуриной приходится сражаться с не менее дорогостоящими юристами и более сложными и жесткими схемами», — отмечает деловое издание. Предлагаем полный текст публикации вашему вниманию.

«Форбс» опубликовал статью, посвященную новому этапу тяжб структур А1 Михаила Фридмана и Виктора Батурина с его родной сестрой Еленой, а также той роли, которую сегодня играет А1 в этом застарелом споре. Как отмечает издание, буквально каждый раз, когда в жизни Елены Батуриной по тем или иным причинам наступала очередная чёрная полоса, «масла в огонь» подливал ее брат Виктор. Беглый анализ текста «Форбс» позволяет установить очевидные противоречия и парадоксы в позиции Виктора Батурина и его нынешних «защитников». К тому же у А1 и Виктора Батурина не получается синхронизировать версии происходящего даже тогда, когда комментарии от их имени дает один и тот же человек.

По версии «Форбс», начало нынешнего конфликта следует искать в 2005 году, когда Елена Батурина тяжело заболела и вынуждена была на полгода отойти от дел с связи с лечением. А Батурин, бывший на тот момент вице-президентом ЗАО «Интеко» и по документам владевший лишь символическим 1% акций компании, без ведома сестры «перечислял крупные денежные суммы компаниям, находившимся под его контролем», что она впоследствии расценила «как кражу». История закончилась увольнением Виктора Батурина из «Интеко» и первым публичным спором брата и сестры.

К 2006 году сторонами было заключено мировое соглашение, а позднее и Приложение 1 к нему, в котором перечислялись все взаимные обязательства сторон, положения которых Виктором Батуриным годами не оспаривались. Стороны договорились погасить все взаимные задолженности, отозвать все иски и прекратить все имущественные претензии друг к другу. Причем уже в 2008 году Виктор Батурин подписал и еще один документ: нотариально заверенное уведомление о том, что Елена Батурина исполнила надлежащим образом и в срок свои обязательства по мировому соглашению и «Приложению 1».

Однако в 2010 году, когда в связи с решением Дмитрия Медведева отправить Юрия Лужкова в отставку в жизни Елены Батуриной вновь наступил непростой период, в экземпляре «Приложения 1» по версии Виктора Батурина вдруг обнаружился ряд положений, отсутствующих в экземпляре его сестры. В частности, обязательство оплаты неких векселей на 4 млрд рублей, а также согласие Елены выплатить ему рыночную стоимость неведомо откуда возникших 25% акций «Интеко».

Виктора Батурина не смутил тот факт, что ранее он лично и публично заявлял о том, что никакими 25% акций «Интеко» не владеет. Так, в январе 2006 года в газете «Бизнес» вышло интервью с Виктором Батуриным, в котором есть такая фраза: «В «Интеко» у меня 1% акций, остальное у Елены, а в «Интеко-агро» нам с сестрой принадлежит по 50%. Я сам лично поддерживал шаги, связанные с резким увеличением процента акций у Елены». Сегодня бизнесмен утверждает, что никогда такого интервью не давал. Но автор этого материала, журналист Элеонора Пахомова, уже после 2006 года несколько лет работала у него пресс-секретарем, а само интервью сохранилось в архивах и в интернете, — подчеркивает «Форбс».

«Форбс» также напоминает, что до 2006 года Батурин работал в «Интеко», имел кабинет, служебную машину и телефон. Он присутствовал на собраниях акционеров и подписывал их протоколы, в которых четко сказано, что ему принадлежит лишь 1% акций. Как теперь говорит сам Батурин и его защитники — «Протоколы собраний Виктор Батурин подписывал… не проверяя». Очень сильное оправдание для человека, который здесь же, буквально в соседних абзацах пытается убедить читателя «Форбс» в том, что в те годы он едва ли не единолично принимал чуть ли не все ключевые решения в компании.

Ещё более однозначно выглядит ситуация с обязательством выплатить 4 млрд рублей по неким векселям ЗАО «Интеко», которое, по словам самого же Батурина, содержалось всё в том же «Приложении 1». 26 июля 2013 года Гагаринский районный суд Москвы официально признал эти векселя фальшивыми, а самого Виктора Батурина приговорил к семи годам в исправительной колонии по обвинению в мошенничестве. Батурин этот приговор не обжаловал, попыток реабилитироваться по нему не предпринимал, в 2016 году освободился условно-досрочно за примерное поведение и практически сразу же начал процедуру личного банкротства. Но отсюда возникает вопрос: могло ли упоминание о фальшивых векселях содержаться в настоящем «Приложении 1»? Получается, что имеющийся в распоряжении Виктора Батурина экземпляр «Приложения 1» к мировому соглашению с сестрой примерно такого же качества, как и упомянутые в нем векселя — т. е. является таким же фальшивым.

Однако сам Виктор Батурин никаких противоречий здесь не видит и настаивает на том, что его версия «Приложения 1» подлинная. В 2017 году он подал против сестры иски о защите чести и достоинства в суд австрийского Китцбюэля. По его версии, то, что в обращении пресс-службы «Интеко» 2010 года было употреблено слово «воровство», нанесло ущерб его деловой репутации. В том же году подан иск в суд города Инсбрук на €280 000 — Виктор Батурин требовал опровергнуть заявления сестры о том, что он фальсифицировал «Приложение 1». Рассмотрение обоих дел продолжается до сих пор, но теперь юристам Батуриной приходится сражаться с не менее дорогостоящими юристами и более сложными и жесткими схемами, — констатирует «Форбс».

Претензии Виктора Батурина теперь развивает структура А1 Михаила Фридмана. «Право правого должно превалировать над правом сильного, — заявляют представители А1. — Независимо от личного статуса и богатства человек должен иметь возможность защищать себя»… «У нас с А1 разные интересы, — говорит при этом сам Виктор Батурин. — Они выкупили право требования ко мне, а я сейчас занимаюсь тем, что пытаюсь защитить свою репутацию в австрийских судах». Т. е. буквально в одном и том же тексте, в соседних абзацах «спасаемый» умудряется отречься от своих «спасителей» ‑ и при этом ответы на вопросы Forbes А1 и Виктор Батурин передавали через одного и того же сотрудника коммуникационного агентства», — указывает журналист «Форбс».

В сухом остатке: дважды судимый официальный банкрот считает, что сестра его оклеветала и нанесла вред его деловой репутации, усомнившись в подлинности представленного им документа. По уже сложившейся семейной традиции, очередная активизация А1, развивающей требования Виктора Батурина, совпала с очередным сложным моментом в жизни сестры — в декабре минувшего года Елена Батурина овдовела. От сестры Батурин хочет того же, что и все последние 15 лет — денег. Поддержку ему в качестве благородной «помощи слабому» теперь оказывает принадлежащая Михаилу Фридману компания А1, которая, согласно мягкому определению «Форбс», еще с начала 2000-х имеет репутацию «бескомпромиссного игрока на рынке слияний и поглощений».