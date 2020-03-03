Минск, , 22:33 — REGNUM Александр Лукашенко подписал указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», которым с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены акцизы на бензины и солярку, а также стимулируется «давальческая» переработка нефти в Белоруссии. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

«Документ направлен на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме», — сказано в официальном комментарии.

Помимо резкого повышения акцизов на моторное топливо «в целях недопущения роста розничных цен установлено, что для определенных плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25». К таким плательщикам относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.

Напомним, что также сегодня, 3 марта, Лукашенко заменил зампреда правительства Белоруссии, курирующего ТЭК. Вместо Игоря Ляшенко, который до этого возглавлял госконцерн «Белнефтехим», курировать импорт нефти будет освобождённый от должности председателя госконцерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.

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Также напомним, что накануне совещания госконцерн «Белнефтехим» в девятый раз с начала года повысил цены на белорусских АЗС. При этом нефть на мировых рынках дешевеет, и граждане Белоруссии выказывают недовольство подорожанием моторного топлива.

В конце 2019 года Лукашенко запретил подписывать контракты с российскими поставщиками нефти, которые были готовы обеспечить экспорт 24 млн т для нужд белорусских НПЗ. Вместо этого он распорядился сократить до 30−40% импорт нефти из России и закупать более дорогую нефть в Норвегии и других странах.