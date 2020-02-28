Милан, Италия, , 20:24 — REGNUM В последние дни пассажиропоток аэропортов северной Италии снизился на 30%, передает информагентство ANSA в пятницу, 28 февраля.

В миланских аэропортах Мальпенса и Линате число пассажиров снизилось на 32,5%, в аэропорту Бергамо — на 30%.

Поток пассажиров продолжает снижаться с каждым днем, а в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в последние три дня он снизился ровно вдвое.

По данным властей Италии на вечер 27 февраля, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.