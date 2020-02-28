Екатеринбург, , 16:31 — REGNUM Екатеринбургские и свердловские чиновники дали старт подготовки к «Иннопрому». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В ходе поездки удалось определиться с пулом компаний, которые будут представлены на «Иннопроме». Их уже более 30.

«Сейчас мы в рабочем порядке продолжаем формулировать условия их участия», — сказала вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Кузёмка.

По мнению чиновников, были установлены партнёрские отношения «нового уровня и качества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за вспышки коронавируса была отложена российско-итальянская миссия. Свердловские предприниматели планировали провести переговоры о покупке оборудования.

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