Ростов-на-Дону, , 13:06 — REGNUM Средняя заработная плата, начисленная работникам Ростовской области в 2019 году, составила 33 тыс. 490,2 рубля. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 февраля в Ростовстате.

Уточняется, что по сравнению с соответствующим периодом 2018 года средняя зарплата трудящихся на Дону выросла на 7,8%. Среднесписочная численность работников за указанный период составила 1 млн 53,9 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что в период с января по ноябрь 2019 года среднемесячная зарплата в Ростовской области составила 32 тыс. 788 рублей, что на 8,2% выше показателя 2018 года.

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