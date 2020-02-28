Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM В Ростове-на-Дону специалисты АО «Ростовавтомост» приступили к активной фазе строительства моста на улице Малиновского. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Уточняется, что подрядчик получил разрешение на строительство путепровода, также на снос и пересадку деревьев. Перенесена часть коммуникаций с опор линий электропередачи, ведётся работа по обустройству рабочего города. Специалисты предпринимают меры по защите существующей насыпи и предотвращения обвала грунта.

ИА REGNUM ранее сообщало, что министерство транспорта Ростовской области проконтролирует ход реконструкции моста на улице Малиновского. Стоимость объекта оценивается в 2,4 млрд рублей. Объект должен быть введён к эксплуатацию до конца 2021 года.

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