Москва, , 11:06 — REGNUM Компанию Марины Сечиной, чьи данные совпадают с данными первой жены главы «Роснефти» Игоря Сечина, предупредили о планах подать иск о банкротстве. Речь идёт об ООО «Станкофлот», которое работает в сфере оптовой торговли станками. Сообщение о планах обратиться с соответствующим иском обнародовано на сайте юридически значимых событий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

25 февраля 2020 года врио нотариуса Яковлевой Л. Л. Оксана Яковлева опубликовала на сайте сообщение от ООО «НевоЛинк» из Санкт-Петербурга. Кредитор сообщил о намерении обратиться в арбитраж с иском «о признании должника ООО «Станкофлот» (ИНН: 5 032 177 521, ОГРН: 1 075 032 015 409) несостоятельным (банкротом)», уточнив, что имеющаяся перед ним «задолженность подтверждается решением Арбитражного суда города Москвы от 16 октября 2019 года по делу № А40−235 172/19−126−1873».

В октябре 2019 года решением арбитража по данному делу с фирмы Сечиной взыскали 723 670 рублей «задолженности по договору № 02/19 от 13.03.2019 года» и 9050 рублей «задолженности по договору № 13−03/19 от 13.03.2019 года», а также 430 336 рублей «по договору № 08−04/19 от 08.04.2019 года». В конце января 2020 года решение устоялось в вышестоящей инстанции.

Компания «Станкофлот» учреждена в октябре 2007 года в Одинцово для оптовой торговли металлообрабатывающими станками. Доля Сечиной — 51%, второй владелец — директор этой же компании Александр Андреев. В компании работают порядка 40 человек. ООО также владеет ООО «Станкофлот инструмент» (производство металлообрабатывающего оборудования).

У Марины Сечиной в активе, помимо вышеперечисленных юрлиц, доли в пяти компаниях Москвы, в том числе ООО «Арена», учрежденного для покупки и продажи земли в декабре 2015 года. Компания «Арена» является владельцем ООО «РС-Инвест» (оптовая торговля драгоценными камнями).

Сечина также — президент федерации конного спорта России (с 2017 года).