Хабаровск, , 04:31 — REGNUM Льготные режимы, применяемые для опережающего развития Дальневосточного федерального округа, способствуют оттоку денег из регионов, а не росту экономики. К такому выводу пришли аудиторы Счётной палаты России.

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С отчетом ознакомились Ведомости. В открытом доступе документа пока нет. Издание также сообщило, что достоверность сведений подтвердили два источника в СП РФ.

Согласно выводам аудиторов СП РФ, в 2017 году, «благодаря» режиму ТОР (территорий опережающего развития) ДФО недополучил 1,5 млрд рублей. В 2018 году потери Дальнего Востока практически удвоились — 2,8 млрд рублей.

Аудиторы пришли к выводу, что растут налоговые потери моногородов, население сокращается.

СП РФ настаивает: льготы должны предоставляться на основе социального и экономического эффектов, а не всем подряд. Аудиторы убеждены в необходимости создания нового законодательства для единого механизма таких территорий.

Согласно отчёту СП РФ, имеются серьёзные проблемы с качеством управления ТОР. Приводятся такие данные: в РФ сейчас действуют 85 ТОР, 26 особых экономических зон (ОЭЗ), 61 промышленный парк, 45 индустриальных кластеров. За 12 лет, с 2006 по 2018 годы, государство потратило на создание и развитие только 26 ОЭЗ 136 млрд рублей. Инвесторы вложили в них 370 млрд рублей (95,5% от плана). Однако наибольшая часть денег пришлась только на четыре ОЭЗ: Алабугу, Липецк, Санкт-Петербург и московский Технополис.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Илюхин признал, что все инвестпроекты в регионе провалены. В ходе визита в регион полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рекомендовал Илюхину уволить весь экономический блок правительства.