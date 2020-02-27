Ашхабад, , 22:19 — REGNUM В январе 2020 года объем поставок автомобильного транспорта из Турции в Туркмению достиг $2 млн 413 тысяч (158 млн рублей), передает Trend со ссылкой на информацию турецкого министерства торговли.

По сравнению с январем 2019 года объем импорта машин из Турции в Туркмению вырос сразу на $1 млн 74 тысячи (70 млн рублей), или на 80,2%.

При этом за первый месяц текущего года Турция продала в другие страны автомобилей на сумму $2 млрд 402 млн (более 157 млрд 373 млн рублей). Доля Туркмении не превышает 0,1% от общего объема турецкого экспорта машин.