Приштина, , 21:52 — REGNUM Торговые пошлины Косово на промышленное сырьё из Сербии отменяются с 15 марта 2020 г., сообщил 27 февраля журналистам глава косовского «правительства» Албин Курти.

Курти «В знак доброй воли с нашей стороны отменяем пошлины на ввоз промышленного сырья».

По его словам, Приштина надеется, что Белград в ответ пойдёт на признание независимости Косово. Также он сказал, что пошлины отменяются для Боснии и Герцеговины.

Курти добавил, что готов отменить на три месяца с 1 апреля 2020 г. торговые пошлины на все товары из Сербии, если Белград «покажет добрую волю».

Напомним, на товары, ввозимые из Сербии, а также из Боснии и Герцеговины, в Косово действуют стопроцентные пошлины.

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