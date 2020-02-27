Йошкар-Ола, , 21:44 — REGNUM Депутаты Госсобрания Марий Эл внесли изменения в закон о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском парламенте.

Так, доходы бюджета увеличиваются на 680 млн рублей, расходы — на 1,53 млрд рублей. Планируемый дефицит утвержден в размере 850 млн рублей. Уточняется, что рост расходов обусловлен увеличением дотаций, которые направят на сбалансированность бюджетов городских округов и муниципальных районов.

С учетом изменений доходная часть составит 36,093 млрд рублей, расходная — 36,943 млрд рублей, дефицит бюджета составит 2,3% от расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Марий Эл на 2020 год был принят без дефицита. Объем расходной и доходной части был утверждён в размере 35,4 млрд рублей.

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