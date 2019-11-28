Йошкар-Ола, , 21:19 — REGNUM Депутаты Госсобрания Марий Эл приняли закон о бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском парламенте.

Согласно утвержденному документу, параметры бюджета региона в 2020 году будут следующими: доходы, как и расходы, составят 35,4 млрд рублей. Дефицит бюджета не запланирован.

В 2021 году доходы составят 33 млрд рублей, расходы — 32,9 млрд рублей, профицит ожидается в размере 100 млн рублей, или 1,3% от доходов.

В 2022 году доходы запланированы в размере 31,4 млрд рублей, расходы — 31 млрд рублей, дефицит — 400 млн рублей, или 1,3% от расходной части.

Ожидается, что безвозмездные поступления в 2020 году увеличатся по сравнению с текущим годом на 2,6 млрд рублей и составят 17,4 млрд рублей, включая объем дотации из федерального бюджета в размере 531,2 млн рублей, или на 7,1% больше 2019 года.

Социальная направленность бюджета подтверждается объемом расходов отраслей социальной сферы в размере 22 млрд рублей, или 62,2% от расходной статьи бюджета. Фонд оплаты труда бюджетников увеличен на 1,5 млрд рублей, или на 10%, и составит 13 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет республики на 2019 год был утвержден с профицитом 974 млн рублей, или 3,1% от доходной части. Доходы планировались в размере 30,6 млрд рублей, расходы — 29,6 млрд рублей.