Брюссель, , 20:00 — REGNUM Ещё два гражданина Турции включены в санкционный список Европейского союза из-за Кипра, сообщается в нормативных актах, обнародованных 27 февраля Официальным журналом ЕС.

Попавшие в чёрный список причастны, как отмечают в ЕС, к незаконной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье. Речь идёт о разработках на Кипре.

Напомним, в июне прошлого года власти Республики Кипр выдали ордер на арест сотрудников турецкой нефтяной компании TPAO и экипажа турецкого бурового судна «Фатих». Они проводили бурильные работы на континентальном шельфе кипрской исключительной экономической зоны.

Читайте ранее в этом сюжете: Между греческим Кипром и Турцией новое обострение. Ситуация накаляется