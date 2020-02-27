Ульяновск, , 18:45 — REGNUM Ульяновская область направила предварительную заявку о включении в федеральную транспортную программу 20 мостов. Об этом заявил на заседании профильного комитета министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин, сообщается на сайте Законодательного собрания Ульяновской области.

Минтранс России разрабатывает пятый федеральный проект, который войдёт в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он будет реализовываться в 2021—2024 годы и направлен на реконструкцию и строительство мостовых сооружений и путепроводов.

По словам Дмитрия Вавилина, Ульяновская область направила предварительную заявку о включении в новую программу 20 мостов и путепроводов. В региональном списке — путепровод над железной дорогой в селе Белый Ключ, двухуровневая транспортная развязка в районе Пушкаревского кольца, многоуровневая развязка на улице Хлебозаводской, развязка на улице Академика Павлова и Димитровградском шоссе в Ульяновске.

В планах — отремонтировать до 2030 года 30 мостовых сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года Ульяновске начнут строить левобережную развязку на Президентском мосту. На начало масштабного строительства из федерального бюджета регион получит 500 млн рублей. Развязка нужна для прямого выезда к мостовому переходу. Новый участок разгрузит Димитровградское шоссе.

Читайте также: В Ульяновске начнут строить новую развязку для Президентского моста