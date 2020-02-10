Ульяновск, , 14:37 — REGNUM В Ульяновской области строительство левобережной развязки Президентского моста начнётся в марте 2020 года. Трёхкилометровый участок планируется построить к сентябрю 2021 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В 2020 году планируется провести подготовительные работы, построить временные подъездные пути, путепроводы, переустроить коммуникации. Власти подчёркивают, что строительство запроектировано «с учётом недопущения нанесения урона территории» парка 40-летия ВЛКСМ в Заволжском районе.

Протяженность новой дороги, включая развязку, составит около 3 км. По словам министра промышленности и транспорта Дмитрия Вавилина, к дорожно-строительным работам планируется приступить 2 марта 2020 года, «ввод в эксплуатацию объекта запланирован на сентябрь 2021 года».

В министерстве отмечают, что левобережная развязка позволит разгрузить транспортные потоки, существенно сократить время в пути, она необходима для обеспечения прямого выезда к мостовому переходу. Дорога также позволит разгрузить Димитровградское шоссе, где интенсивность движения достигает 30 тысяч автомобилей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяновской области заявляли, что из федерального бюджета выделяется 500 млн рублей на строительство развязки Президентского моста, который ввели в эксплуатацию в 2009 году. Новый участок разгрузит Димитровградское шоссе. Стоимость работ оценивается в 3,8 млрд рублей.

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Напомним, в Ульяновске планируют построить памятник в честь строителей Президентского моста.

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