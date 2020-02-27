Москва, , 15:41 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных в том числе на право Центробанка анализировать работу страховых и кредитных организаций, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

В частности, авторы инициативы предлагают наделить Центробанк полномочиями анализировать работу кредитных и страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чтобы выявлять угрозы правам и интересам застрахованных граждан или угрозу финансовому рынку в целом.

Кроме того, депутаты также хотят обязать Центробанк представлять в Госдуму проект основных направлений развития финансового рынка ежегодно. Сегодня регулятор предоставляет такие документы только один раз в три года. Депутаты уверены, что парламентский контроль вопроса необходимо усилить.

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