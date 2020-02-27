Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Банк «Санкт-Петербург» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о банкротстве «Елисеев палас отель» и ПАО «Талион», принадлежащих бизнесмену Александру Ебралидзе. Это следует из картотеки суда.

В среду, 26 февраля, в Арбитражный суд Петербурга поступило два иска к ЗАО «Елисеев палас отель» на 3 836 503 599, 98 рублей и к ПАО «Талион» 1 674 273 868 рублей. Иски к рассмотрению пока не приняты.

Ещё два года назад бизнесмен выставил на торги комплекс исторических зданий в центре Петербурга, под общим названием «Талион», за 20 миллиардов рублей. Теперь же банк пытается признать одноименное публичное акционерное общество несостоятельным.

Отель «Талион» создавался с 1993 года по 2003 год в стенах доходного дома Елисеевых на набережной реки Мойки, 59. Позже к комплексу были присоединены еще два здания — дом генерала-полицмейстера Петербурга Чичерина на Невском проспекте, 15 и дом Косиковского на Большой Морской, 14. В отеле были восстановлены старинные дворцовые интерьеры, которые украсили антикварной мебелью и картинами XVIII — XIX веков. Кроме того, во дворе между тремя зданиями появился бассейн.

Однако запрет игорного бизнеса стал неприятной новостью для предпринимателя. Гостиничный бизнес, который никогда не приносил основной доход, оказался убыточным.