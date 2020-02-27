Москва, , 14:24 — REGNUM Значительный рост доли средств жителей России на текущих счетах в банках в 2019 году свидетельствует о постепенном росте финансовой грамотности населения страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя рекордную сумму на банковских счетах у граждан РФ.

«По сути, сегодня мы живем в растянувшемся периоде последовательного снижения ключевой ставки Банком России и обычные банковские депозиты перестают быть привлекательными по своей доходности как еще 2−3 года назад.

А вот российский фондовый и валютный рынка в 2019 году выросли более чем на 10%. Мы видим значительный приток частных инвесторов на них.

Другая причина снижения интереса вкладчиков в депозиты — совершенно непривлекательные условия для вкладов в долларах США и евро. Доходность по доллару можно назвать относительно условной, в российских банках она едва превышает 1% годовых.

С учетом того факта, что доллар к рублю в 2019 году просел с 69 руб. до 62 руб. такие депозиты и вовсе оказались невыгодными. Это также способствовало выводу долларовой «массы» в рублях и дальнейшему ее перетоку в различные рублевые инвестиционные инструменты.

Масла в решимость российских граждан стать активнее на финансовых рынках подлила и единая валюта. В ЕС ставки по евро находятся ниже нуля, то есть, они отрицательные. В России евро уже несколько лет воспринимается как токсичный актив для инвестиций.

Все это в итоге и способствовало пополнению текущих счетов, снижению депозитной «заначки» у банков. Но такая динамика отнюдь не означает, что граждане или бизнес в стране расправили крылья. Большинство населения так и живет от зарплаты до зарплаты», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, физические лица держат на счетах в банках России 8 трлн рублей, или 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Это максимум с 2010 года.

Читайте также: Граждане РФ накопили в банках на текущих счетах рекордную сумму