Москва, , 11:27 — REGNUM В правительство РФ будут внесены программы социально-экономического развития отстающих регионов. Соответствующее поручение дал 27 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Глава правительства напомнил, что 25 февраля была утверждена программа развития Курганской области.

«Десять таких программ мы будем утверждать для регионов, где социально-экономическая обстановка непростая, до 2024 года», — сказал Мишустин.

Он отметил, что для каждого из субъектов в правительстве назначен свой куратор. Мишустин поручил до 10 марта доработать и внести в правительство программы для создания условий опережающего роста в этих регионах.

В число наиболее отстающих регионов России входят Адыгея, Алтайский край, республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Тува, Чувашия, Курганская область, Псковская область, Марий Эл.