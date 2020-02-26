Милан, Италия, , 16:18 — REGNUM Правила Евросоюза предполагают, что в случае возникновения «исключительных обстоятельств» требования к экономической политике тех или иных конкретных стран могут быть смягчены, заявил в среду, 26 февраля, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Другими словами, «благодаря» коронавирусу Еврокомиссия может простить властям Италии целый ряд отклонений от норм ЕС — от слишком высокого дефицита бюджета до не снижающегося уже несколько лет (и составляющего около 135% ВВП) госдолга.

Вопрос будет обсуждаться в ближайшие месяцы, добавил Джентилони.

По данным властей страны на 14:00 местного времени среды, от коронавируса в Италии умерло 12 человек, общее число заболевших — 374. Центром распространения вируса является северный регион Ломбардия (Милан), однако заболевшие есть уже в половине (10 из 21) регионов страны.