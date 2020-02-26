Москва, , 14:52 — REGNUM В январе 2020 года в Турцию из России приехали 130 тыс. 608 граждан РФ. Это на 42,4% больше, чем в январе 2018 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Всего в январе в Турции побывали 1,787 млн иностранных гостей. Это на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В топ-5 стран, откуда прибыли больше всего интуристов, вошли Болгария, Грузия, Россия, Германия и Иран.

Чаще всего туристы в первый месяц зимы (не пляжный сезон) посещали Стамбул (более 1 млн иностранных туристов), на втором месте — Эдирне (более 222 тыс. туристов), на третьем — Анталья (153 тыс. человек).

Как сообщало ИА REGNUM, отели в Турции летом 2020 года могут подорожать.

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