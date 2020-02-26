Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Установление минимальных розничных цен на пиво привело бы к замещению качественной продукции «пивными напитками», и потребители остались бы в проигрыше, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 февраля, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя инициативу Союза российских пивоваров.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что руководители союза предложили министерству финансов установить минимальные розничные цены на пиво. Таким образом они хотят бороться с «агрессивным демпингом» со стороны крупных ретейлеров и защитить небольших производителей.

«Я категорически против установления минимальных розничных цен на слабоалкогольные напитки. Изначально такие цены устанавливали в отношении крепких напитков, водки и коньяка. Потом распространили эту систему на игристые и шампанские вина. И к чему это привело? К падению объемов продаж и к замещению качественной продукции винно-газированными напитками.

В случае с пивом вполне может произойти то же самое, и все производители будут вынуждены уходить в сегмент «пивных напитков». А в проигрыше в результате окажется потребитель, который должен будет приобретать менее качественную продукцию по более высоким ценам», — отметил Максим Чернигорвский.