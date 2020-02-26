Санкт-Петербург, 26 февраля 2020, 14:51 — REGNUM Установление минимальных розничных цен на пиво привело бы к замещению качественной продукции «пивными напитками», и потребители остались бы в проигрыше, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 февраля, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя инициативу Союза российских пивоваров.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что руководители союза предложили министерству финансов установить минимальные розничные цены на пиво. Таким образом они хотят бороться с «агрессивным демпингом» со стороны крупных ретейлеров и защитить небольших производителей.