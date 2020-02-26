Иваново, , 14:49 — REGNUM 100% акций энергосетевого предприятия АО «Ивгорэлектросеть», принадлежащих администрации Иваново, планируется выставить на продажу. Проект решения о продаже акция внесла администрация Иванова в гордуму, вопрос на заседании рассматривался 26 февраля.

Необходимость решения о приватизации предприятия власти объясняют дефицитом бюджета. По информации IvanovoNews, в пояснительной записке к проекту сообщается, что, по прогнозу, на конец 2022 года объем долга составит 3,3 миллиарда рублей, что может привести к введению внешнего управления в городе. В случае продажи «Ивгорэлектросети» выручку намерены направить на погашение часть муниципального долга.

Депутаты гордумы приняли решение об оценке стоимости акций — на эти цели из бюджета выделят два миллиона рублей. После завершения этой процедуры пакет акций предприятия планируют выставить на аукцион. По данным СМИ, претенденты уже есть.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года был определён покупатель акций АО «Воронежская горэлектросеть» — их за более чем 1,5 млрд рублей приобрела дочерняя компания «Россетей».