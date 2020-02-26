Пекин, , 12:31 — REGNUM Продажи новых электромобилей в январе 2020 года в Китае упали на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В сообщении говорится, что, вполне возможно, китайские власти решат продлить действие стимулирующих субсидий на покупку электрифицированных авто, которые действуют до конца текущего года.

Снижение спроса на электрокары связывают с эпидемией коронавируса. К тому же китайские власти постепенно начали уменьшать размер господдержки.

Первостепенно субсидиями будут поддержаны китайские автопроизводители электрифицированных машин, к числу которых относятся BYD, BAIC BluePark New Energy Technology и NIO. Кроме того, госсподдержка также коснется американской компании Tesla, производственная площадка которой не так давно открылась в Шанхае.

Напомним, что в целом все автомобильная отрасль Китая пострадала от коронавируса.

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