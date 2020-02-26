Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по иску Центробанка России к санкт-петербургской организации «Ветераны внешней разведки» и ещё двум юрлицам. Регулятор требовал ликвидировать одно из трёх юрлиц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

20 февраля 2020 года в базе арбитража появились данные о прекращении производства по делу, но решение пока не обнародовано и подробности неизвестны. Также неизвестно к какому из соответчиков выдвинуто требование.

Напомним, иск был подан в декабре 2019 года. В качестве ответчиков также выступали две компании — юридическая фирма «Невский аукцион» и концерн «Белфорт». Известно, что общественная организация была учреждена в 1996 году группой из 15 физлиц. Глава правления — Валерий Яхно, который также выступал соучредителем ООО «Научно-производственное объединение «Росэлектроника-Спецпроект». Последнее было ликвидировано в 2012 году.

Общественная организация также числится совладельцем ООО «Агентство Р.И.С.К». Оно было создано в мае 1998 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления