Хабаровск, , 10:08 — REGNUM Рост цен на недвижимость в Хабаровском крае связывают с льготной «дальневосточной» 2%-й ипотекой.

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Как сообщила региональная телекомпания Губерния, число застройщиков в регионе сокращается. Тем не менее, по данным министерства строительства края, цены на недвижимость продолжают расти.

В настоящее время в Хабаровске строится 600 тыс. кв. метров жилья, в 2020 году в эксплуатацию будет введено 330 тыс. Жильё на первичном рынке подорожало, но спрос на него по-прежнему превышает предложение.

В минстрое отмечают, что рост цен совпал с началом введения «дальневосточной ипотеки», но пока не готовы сказать, что это основная причина. Например, сокращение числа застройщиков может быть связано с механизмом эскроу счетов.

По оценкам экспертов, с учётом всех факторов, квадратный метр в Хабаровске может подорожать в 2020 году на 10%-12.

Как сообщало ИА REGNUM, жильё в Хабаровске начало дорожать ещё в 2019 году. Тогда столица края уже вошла в число лидеров по стоимости жилья в РФ. К началу декабря 2019 года стоимость кв. метра в городе приблизилась к 84 тыс. рублей, в начале января 2020 года — к 86 тыс.