Нур-Султан, , 09:36 — REGNUM Казахстан планирует выйти на российский рынок облигаций в ближайшие два месяца. Об этом 26 февраля заявил журналистам первый заместитель главы правительства Казахстана — министр финансов республики Алихан Смаилов.

По его словам, на российском рынке планируется выпустить казначейские облигации Казахстана на сумму не менее $500 млн. Министр пояснил, что на российском рынке меньше валютные риски и дешевле ставки.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Азиатский банк развития привлек 30,47 млрд тенге ($80,7 млн) за счет двух выпусков облигаций в национальной валюте Казахстана сроком на пять и семь лет.

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