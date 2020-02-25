Якутск, , 06:58 — REGNUM АЛРОСА добыла в Якутии на новом месторождении первый с начала отработки в 2018 году крупный ярко окрашенный кристалл алмаза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре компании.

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«Ярко-желтый алмаз ювелирного качества массой 17,44 карата добыт из руды кимберлитовой трубки «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения Удачнинского горно-обогатительного комбината. Прозрачный кристалл размерами 18×20×9 мм имеет переходную форму», — пояснил заместитель гендиректора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Он добавил, что бриллианты редких насыщенных цветов ценятся в десятки раз выше, чем бесцветные. Из 10 тыс. бриллиантов цветным будет только один.

Как сообщало ИА REGNUM, АЛРОСА в январе 2020 года продала продукции на 405 млн долларов. Это на 44% больше, чем в январе 2019 года.

Коронавирус повлиял в феврале на алмазный рынок.