Хабаровск, , 05:29 — REGNUM В Хабаровском крае продолжает убывать население. По данным Хабаровскстата, смертность в 2019 году составила 104,6% к уровню 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Хабаровскстате.

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В абсолютном выражении в регионе в 2019 году умерли 17 644 человека, в 2018 — 16 868 человек. В то же время сократилось количество детей, родившихся на территории края — с 15 094 в 2018 году до 14 479 в 2019 году. Хабаровскстат определил соотношение числа умерших к числу родившихся как 121,9% (в 2018 году — 111,8%) — не в пользу живых.

Естественная убыль населения в Хабаровском крае таким образом в 2019 году составила 3 165 человек. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Плотность населения в Хабаровском крае по состоянию на 2019 год едва дотянула до 3 человек на 2 квадратных километра. Для сравнения — в среднем плотность населения по России составляет 8,7 человека на 1 квадратный километр. А в соседней китайской провинции Хэйлунцзян плотность населения составляет 88,7 человека на 1 квадратный километр.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал национальный проект «Демография» неподъёмным для региона. Он считает, что показатели по нацпроекту завышены, а коэффициент рождаемости в 1,7 недостижим. Происходящее в крае Фургал назвал «демографической ямой», вину за происходящее он возложил на «лихие 90-е» годы прошлого века.

В хабаровских сёлах учителя жалуются на то, что им некого учить — детей почти не осталось.