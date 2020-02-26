Южно-Сахалинск, , 04:03 — REGNUM Две авиакомпании из Южной Кореи рассматривают возможность запуска рейсов с Сахалина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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Представители Jeju Air и Jin Air посетили Сахалин по приглашению регионального агентства по туризму. Флот первой насчитывает 25 лайнеров Боинг 737−800, вторая является «дочкой» Korean Air и выполняет бюджетные перевозки по 5 внутренним и 22 транснациональным линиям, её флот также состоит из Боинг 737−800 и Боинг 777.

Представители Сахалинской области отметили, что корейское направление для региона является одним из самых востребованных.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпании «Якутия» грозит банкротство. В Арбитражный суд Якутии поступил иск от ООО «Аэрокарго+» о признании «Якутии» банкротом. Долг компании 211 млн рублей.