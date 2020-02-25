Якутск, , 11:28 — REGNUM В Арбитражный суд Якутии поступил иск от ООО «Аэрокарго+» о признании авиакомпании «Якутия» банкротом.

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Ещё в октябре 2019 года суд взыскал с «Якутии» в пользу истца убытки в 223,8 млн рублей. Однако авиакомпания до сих пор не выполнила полностью решение суда и остаётся должна 211 млн рублей транспортной компании «Аэрокарго+», пишет News.Ykt.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Якутия» намерена бороться за статус «дальневосточной» в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о создании воздушного перевозчика с использованием отечественных самолётов.