Симферополь, , 03:18 — REGNUM Арбитраж Крыма 12 марта 2020 года начнёт рассматривать иск муниципального казённого учреждения «Сакиинвестпроект» к ПАО «Московский индустриальный банк» (МИНБанк). Известно, что речь идёт о взыскании более 326 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 29 января 2020 года, а 5 февраля его приняли к производству. Компания требует взыскания 326 104 731,94 рубля, но подробности спора пока неизвестны. Третьими лицами в дело привлечены Минэкономразвития России, ООО «Гидропромстрой» из Севастополя, Центробанк России, министерство строительства и архитектуры Крыма, министерство курортов и туризма Крыма и администрация города Саки (Крым).

По данным ЕГРЮЛ, муниципальное учреждение создано в апреле 2015 года администрацией города для строительства жилых и нежилых зданий. Директор — Рустем Муратов. Компания выступала заказчиком не менее 50 госконтрактов на общую сумму более 4,544 млрд рублей. С компанией «Гидропромстрой» МКУ связывает контракт на строительство пешеходной набережной вдоль улицы Морская стоимостью 1,166 млрд рублей. Он был заключён в октябре 2018 года. МИНбанк выдал по нему банковскую гарантию.

Известно, что в декабре 2019 году МКУ приняло решение о расторжении контракта в одностороннем порядке в связи с его неоднократным ненадлежащим исполнением.