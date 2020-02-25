Краснодар, , 16:14 — REGNUM В Краснодаре подготовлен план функционального зонирования нового терминала международного аэропорта «Краснодар» — планируется, сто здание будет трёхэтажным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта 25 февраля.

Проект функционального зонирования аэровокзального комплекса провели эксперты аэропорта, проектной и инженерно-консалтинговой компании «Сигни Груп», консультанты голландской компании NACO и Changi Airports International. Как сообщается, новый терминал разместится на трёх этажах, площадь каждого из которых составит около 25 тыс. кв.м.

На первом этаже нового здания планируется разместить зону регистрации на рейсы внутренних и международных авиалиний и сдачи багажа, зону самостоятельной регистрации, а также камеру хранения багажа, медпункт, авиакассы, магазины и кафе, багажное отделение, зал прилета и выдачи багажа. На втором этаже аэровокзала разместиться инфраструктура для трансферных пассажиров, VIP и бизнес-залы, игровая комната матери и ребенка. Также на втором этаже устроят служебные и технические помещения для пограничной и таможенной служб, для внутренних служб аэропорта. На третьем этаже разместятся залы ожидания для пассажиров внутренних и международных линий, залы ожидания для пассажиров бизнес класса и Priority Pass, food-зона, магазины. Здесь же будет проводиться пограничный и таможенный контроль, разместиться единая зона предполетного досмотра пассажиров.

Начало строительства нового терминала аэропорта «Краснодар» запланировано на 2020 год. Площадь терминала составит около 75 тыс. кв.м. В результате возведения нового аэровокзала аэропорт сможет обслуживать не менее 6,5 млн пассажиров в год — пропускная способность вырастет более чем в два раза и достигнет 2600 пассажиров в час. Стоимость строительства оценивается в более чем 18 млрд рублей.