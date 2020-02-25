Москва, , 12:16 — REGNUM Работу торговых представительств России в США и прибалтийских странах решено приостановить. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала НТВ.

Он пояснил, что речь не идёт о закрытии торговых представительств, но работа приостанавливается, «чтобы не было имитации бурной деятельности». Это решение связано с ситуацией в экономиках прибалтийских стран и с тем, как складываются торгово-экономические отношения с РФ.

«Здесь дополнительной поддержки со стороны торгпредств не требуется», — сказал Мантуров.

Та же ситуация в США, а вот в некоторых странах, например, в Саудовской Аравии и Мексике, министерство активизирует поддержку, добавил он.

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