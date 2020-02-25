Москва, , 10:24 — REGNUM В России в первый год реализации нацпроектов (2019 год) удалось не всё, что планировалось, но большая часть задач выполнена — 26 из 38. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

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По его словам, самое важное, чтобы граждане России не только знали о нацпроектах, но и реально чувствовали на себе улучшения. Например, реализацию нацпроекта по расселению аварийного жилья люди конкретно почувствовали.

При этом Путин не отрицал, что российские граждане в чём-то не почувствовали положительного эффекта от реализации нацпроектов. «Надо и дальше над этим работать», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что главным индикатором успешности национальных проектов является продолжительность жизни российских граждан.

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