Южно-Сахалинск, , 06:05 — REGNUM Сахалинская область остаётся единственным регионом на Дальнем Востоке, не имеющим госдолга. Но муниципальные долги растут, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минфине РФ.

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Единственный островной регион России сохраняет «0» по всем позициям — долгов у региона нет. Муниципальный долг по сравнению с уровнем на 1 октября 2019 года вырос, хоть и не значительно — до 2,684 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2019 ода муниципалитеты Сахалинской области взяли кредитов на 2 млрд рублей.