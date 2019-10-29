Южно-Сахалинск, , 05:27 — REGNUM Сахалинская область остаётся единственным регионом Дальнего Востока, не имеющим госдолга. Заимствования позволяют себе муниципалитеты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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У Сахалина, по данным Минфина РФ о госдолге регионов на 1 октября 2019 года, сохраняется стабильный «0» по всем позициям.

Исключение составляют только муниципалитеты — суммарный госдолг у них равен на 1 октября 2,3 млрд рублей. Не так уж и мало, однако, учитывая превосходную бюджетообеспеченность области, островное положение региона, сумма и вполне объяснима, и совершенно безопасна.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин на протяжении ряда лет сохраняет нулевой госдолг.