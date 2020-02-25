Петропавловск-Камчатский, , 05:17 — REGNUM Государственный долг Камчатки почти не меняется на протяжении нескольких лет. Если в середине 2019 года он составлял 4,1 млрд, то на 1 февраля 2020 года он немного снизился, составив чуть больше 3,9 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минфине РФ.

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У Камчатки по-прежнему нет дорогих коммерческих кредитов. Бюджетные кредиты составляют на 1 февраля 2020 года 2,914 млрд рублей. Долги по государственным ценным бумагам составляют 1 млрд рублей. Других долгов у региона нет.

Муниципальный долг Камчатки составил 325,441 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ на 1 июля 2019 года госдолг Камчатки составлял 4,1 млрд рублей, муниципальный долг составлял 486,4 млн рублей. При весьма скромном госдолге, жизнь на Камчатке тоже «весьма скромная». В регионе провалены ключевые проекты — по строительству жилья, по сельскому хозяйству, здравоохранению, демографии.