Ростов-на-Дону, 25 февраля 2020, 00:43 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев недоволен ходом строительства третьего этапа Северного обхода Ростова-на-Дону. Глава региона потребовал от регионального минтранса чёткого соблюдения сроков сдачи объекта в эксплуатацию.
«Будем заниматься, но закончить надо точно в определённое время, потому что люди этого хотят. Это значит, что вы должны надеть сапоги и быстро-быстро двигаться. Там, где это возможно, ускоряться. По-другому не получится. Вечно можно делать, и всё время докладывать о том, что мы что-то делаем. Есть места, которые не терпят отлагательства», — указал губернатор.
ИА REGNUM напоминает, что подрядчик — компания «Донаэродорстрой» — приостановила реализацию проекта из-за ошибок в проектной документации.
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