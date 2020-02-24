Бишкек, , 19:33 — REGNUM В 2019 году в республиканский бюджет Киргизии поступило 148 млрд 254,1 млн сомов (около 135,3 млрд рублей), что в сравнении с 2018 годом больше на 9,4% или на 12 млрд 747,7 млн сомов (более 11,6 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

План по доходам выполнен на 97,5%, то есть республиканская казна недополучила 3 млрд 846 млн сомов (3,5 млрд рублей).

Налоговая служба перечислила в бюджет 62 млрд 633,2 млн сомов (свыше 57,1 млрд рублей), что по сравнению с 2018 годом больше лишь на 0,9%.

Таможенной службой собрано 43 млрд 296,2 млн сомов (более 39,5 млрд рублей) платежей, что на 3,9% больше, чем в 2018 году.

Неналоговые доходы сложились на уровне 29 млрд 65 млн сомов (более 26,5 млрд рублей), увеличившись в сравнении с 2018 годом на 28,9%.

Также в республиканский бюджет Киргизии поступили официальные трансферты в сумме 13 млрд 258,4 млн сомов (около 12,1 млрд рублей). В сравнении с показателями 2018 года это на 43,9% больше.

Общий объем совокупных расходов республиканского бюджета за 2019 год составил 149 млрд 108,5 млн сомов (около 136,1 млрд рублей). В сравнении с аналогичным периодом этот показатель увеличился на 5% или на 7 млрд 148,4 млн сомов (более 6,5 млрд рублей).