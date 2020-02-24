Рига, , 15:57 — REGNUM Заместитель директора департамента по контролю и поддержки предпринимательства Министерства Финансов Латвии Эдите Берзиня заявила на заседание Комиссии Сейма по бюджету и налогам, что при введении цифрового налога для глобальных игроков нужно отдельно выделить часть направленную на поддержку национальных медиа, пишет портал tvnet.lv.

Министерство финансов Латвии и Европейская Комиссия поддерживают разделение цифрового налога. Часть предусмотрена для поддержки местного бизнеса, а часть на обеспечение и развития информационной безопасности и национальных медиа. Латвия планирует дождаться этим летом предложений и рекомендаций по введению цифрового налога от OECD (Организации по экономическому сотрудничеству и развитию). После чего, с их учётом, разработает собственные правила игры. Планируется, что такой налог может быть введён уже в 2021 году.

ИА REGNUM сообщало, что в прошлом году в Евросоюзе, Латвии в частности, политики стали обсуждать идею обложить цифровым налогом таких транснациональных цифровых гигантов, как Google, Facebook, Amazon и т.д.