Рига, , 18:27 — REGNUM В 2019 году удельный вес нелегального рынка сигарет в Латвии серьёзно упал, приблизившись к показателям Финляндии и Германии. В IV квартале он составлял примерно 16,8% от общего объёма. Служба Государственных Доходов (СГД) Латвии связывает это с усилением мер контроля на границе, аэропорту и портах страны, пишет портал diena.lv.

В 2019 таможенное управление СГД изъяла 59 млн сигарет, 29 тонн табака и около 6 тонн кальянных смесей, предотвратив убытки казны на 19 млн евро. За первые месяцы этого года конфисковано 2,2 млн сигарет. Как правило, контрабандисты используют специальные контейнеры в поездах и автомашинах. Делают закладки в сыпучих грузах — щепа или уголь. По словам заместителя директора таможенного управления СГД Сандры Карклине-Админе в арсенале нарушителей всё чаще используются специальные технические приспособления. Рентгеновское оборудование в значительной мере облегчает работу сотрудников таможни.