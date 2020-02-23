Москва, 23 февраля 2020, 15:43 — REGNUM Врегиональном полуфинале конкурса «Лидеры России 2020», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», проходящем в Центральном федеральном округе, участвуют шестеро граждан других государств. Четверо из них — граждане Украины, по одному представителю — из Эстонии и Белоруссии. По словам иностранцев-полуфиналистов, этот конкурс управленцев они расценивают, как возможность развить и реализовать свой потенциал на благо России, с которой их жизнь неразрывно связана уже много лет.
Владислав Белоусов из Республики Беларусь
Владислав Белоусов — гражданин Республики Беларусь, но живет в Москве уже 10 лет. Он считает, что лидер от обычного гражданина отличается тем, что не боится брать на себя ответственность, не боится что-то менять и делать то, чего не делают другие. Владислав увлекается единоборствами и проводит параллель между спортом и бизнесом.
В конкурсе Владислав видит хорошую возможность для профессионального и карьерного развития.
Глеб Сибирцев из Эстонии
Глеб рассказал, что, если выиграет в конкурсе, хотел бы работать с государственным сектором и развивать бизнес-структуры. Своим наставником он видит руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно.
Глеб также отметил, что благодаря конкурсу впервые занялся социальными проектами.
Глеб высоко оценил влияние конкурса на саморазвитие: «Если говорить про личностный рост, то конкурс сделан сверхкачественно. С точки зрения развития все продумано, и я точно советовал бы вообще всем в нем участвовать. Я имею в виду всех, кто занимается профессиональной деятельностью, потому что это поможет наметить направления для развития. Это самое ценное, что есть в конкурсе».
По словам Глеба, конкурс оказывает культурное влияние. «Самый страшный тест для меня был по культуре России, — делится он. — Старые фильмы, поэзия — последние классы я заканчивал в иностранной школе, и у меня уже не было русской литературы. Точно стало понятно, что есть пробелы. Процесс пошел, и некоторые успехи в этом уже есть».
Глеб поделился, что среди главных достижений в жизни он считает развитие собственного бизнеса. Его компания является одним из крупнейших дистрибьютеров смартфонов в России. Также он отметил, что три его дочери — одна из главных побед в жизни.
По словам Глеба, подобных конкурсов нет ни в Эстонии, ни в странах Европы. Для него это послужило одной из причин подать заявку.
Стоит отметить, что на региональный этап конкурса в Москве прибыла делегация из Азербайджана. Они планируют внедрять подобный конкурс в своей стране.
Валерия Гусарова из Украины
Валерия Гусарова до приезда в Москву работала в Европе и Америке. В Россию переехала после прохождения многоуровневого отбора в международной компании. За семь лет прошла путь от стажера до директора. Сейчас работает коммерческим директором международной компании, производящей детское питание.
После конкурса Валерия не хотела бы менять отрасль. Но хотела бы применить свои знания и опыт в некоммерческих организациях. Либо выступать экспертом от бизнеса при подготовке новых законопроектов или инициатив, связанных с производством продуктов питания. Валерия считает, что в конкурсе должно участвовать больше представителей крупных компаний.
Конкурс Валерия рассматривает как возможность получить импульс для роста и развития: «Я не представляю другого места, где могла бы собраться настолько разнообразная аудитория, специалисты и лидеры из абсолютно разных отраслей: госуправления, крупных коммерческих организаций, предпринимательства. Ведь взгляд на любую проблему с разных точек зрения всегда приводит к оптимальному решению. Конкурс дает огромный заряд энергии и является мощным стимулом к развитию. Я очень рада, что у меня есть возможность здесь применить свои знания и опыт на пользу России».
Участники за два дня конкурса должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 23 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ЦФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».