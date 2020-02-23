Москва, , 15:43 — REGNUM Врегиональном полуфинале конкурса «Лидеры России 2020», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», проходящем в Центральном федеральном округе, участвуют шестеро граждан других государств. Четверо из них — граждане Украины, по одному представителю — из Эстонии и Белоруссии. По словам иностранцев-полуфиналистов, этот конкурс управленцев они расценивают, как возможность развить и реализовать свой потенциал на благо России, с которой их жизнь неразрывно связана уже много лет.

Владислав Белоусов из Республики Беларусь

Владислав Белоусов — гражданин Республики Беларусь, но живет в Москве уже 10 лет. Он считает, что лидер от обычного гражданина отличается тем, что не боится брать на себя ответственность, не боится что-то менять и делать то, чего не делают другие. Владислав увлекается единоборствами и проводит параллель между спортом и бизнесом.

«Спорт подразумевает дисциплину и заставляет постоянно бросать самому себе вызов. Бизнес — такое же соревнование, как и любое единоборство. Для меня участие в конкурсе — это, в первую очередь, вызов самому себе, стремление понять, чего я стою. Во-вторых, это хорошие знакомства, которые в обычной жизни не состоялись бы. И в-третьих, это реальный социальный лифт для продвижения в карьере», — говорит конкурсант.

В конкурсе Владислав видит хорошую возможность для профессионального и карьерного развития.

«Сегодня я руковожу продажами и преподаю курс по маркетингу. Мне постоянно приходится принимать решения, от которых зависит дальнейшее развитие компании. Эти решения могут принести либо хорошую прибыль, либо «хороший» убыток, и они принимаются постоянно, — рассказывает Владислав Белоусов. — Очень здорово, что в моей жизни появился этот конкурс, такая дополнительная «ачивка», где я могу бросить себе вызов и понять, что я стою на фоне других людей. Мне хотелось бы применить свои знания в компании глобального уровня, влиять на серьезные процессы в развитии экономики».

Глеб Сибирцев из Эстонии

Глеб рассказал, что, если выиграет в конкурсе, хотел бы работать с государственным сектором и развивать бизнес-структуры. Своим наставником он видит руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно.

«Формально я один из шести иностранцев на этом конкурсе. Формально, потому что я 16 лет живу в Москве, у меня вид на жительство в России. Своим наставником я вижу Антона Вайно, который, как и я, родился в Таллинне», — объясняет свой выбор Глеб Сибирцев.

Глеб также отметил, что благодаря конкурсу впервые занялся социальными проектами.

«Сейчас инновации — ключ к успеху. Общая концепция моего проекта — рассказать школьникам, какие есть тенденции в мире, о важности интеллектуальной собственности, как защищать свои идеи. Сегодня одной из важнейших компетенций современного управленца является привлечение инноваций и нематериальных активов. Планирую начать с одной школы и в дальнейшем тиражировать проект по России. В первую очередь хочу выступить с первым докладом в классе своей дочери», — поделился планами Глеб.

Глеб высоко оценил влияние конкурса на саморазвитие: «Если говорить про личностный рост, то конкурс сделан сверхкачественно. С точки зрения развития все продумано, и я точно советовал бы вообще всем в нем участвовать. Я имею в виду всех, кто занимается профессиональной деятельностью, потому что это поможет наметить направления для развития. Это самое ценное, что есть в конкурсе».

По словам Глеба, конкурс оказывает культурное влияние. «Самый страшный тест для меня был по культуре России, — делится он. — Старые фильмы, поэзия — последние классы я заканчивал в иностранной школе, и у меня уже не было русской литературы. Точно стало понятно, что есть пробелы. Процесс пошел, и некоторые успехи в этом уже есть».

Глеб поделился, что среди главных достижений в жизни он считает развитие собственного бизнеса. Его компания является одним из крупнейших дистрибьютеров смартфонов в России. Также он отметил, что три его дочери — одна из главных побед в жизни.

По словам Глеба, подобных конкурсов нет ни в Эстонии, ни в странах Европы. Для него это послужило одной из причин подать заявку.

Стоит отметить, что на региональный этап конкурса в Москве прибыла делегация из Азербайджана. Они планируют внедрять подобный конкурс в своей стране.

Валерия Гусарова из Украины

Валерия Гусарова до приезда в Москву работала в Европе и Америке. В Россию переехала после прохождения многоуровневого отбора в международной компании. За семь лет прошла путь от стажера до директора. Сейчас работает коммерческим директором международной компании, производящей детское питание.

«Причины участия в конкурсе очень простые, — разъясняет Валерия Гусарова, — Во-первых, это возможность стать лучшей версией самой себя. Во-вторых, применить свои знания и навыки, найти единомышленников и вместе осуществлять интересные и полезные проекты. В-третьих, я очень хочу поработать рядом со специалистами высочайшего класса, такими как Евгений Демин или Рубен Карленович Варданян, и если мне удастся получить такого наставника, то я буду очень рада».

После конкурса Валерия не хотела бы менять отрасль. Но хотела бы применить свои знания и опыт в некоммерческих организациях. Либо выступать экспертом от бизнеса при подготовке новых законопроектов или инициатив, связанных с производством продуктов питания. Валерия считает, что в конкурсе должно участвовать больше представителей крупных компаний.

«Я рекомендую конкурс своим коллегам и рассчитываю, что в следующем году участников из нашей компании будет больше, — говорит она. — Я вижу сейчас в конкурсе довольно мало людей из международных корпораций. Они есть, но я верю, что их может быть значительно больше».

Конкурс Валерия рассматривает как возможность получить импульс для роста и развития: «Я не представляю другого места, где могла бы собраться настолько разнообразная аудитория, специалисты и лидеры из абсолютно разных отраслей: госуправления, крупных коммерческих организаций, предпринимательства. Ведь взгляд на любую проблему с разных точек зрения всегда приводит к оптимальному решению. Конкурс дает огромный заряд энергии и является мощным стимулом к развитию. Я очень рада, что у меня есть возможность здесь применить свои знания и опыт на пользу России».

Участники за два дня конкурса должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 23 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ЦФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».