Нижний Новгород, , 14:46 — REGNUM Проект строительства многофункционального центра с океанариумом на Бору обсуждался на Совете по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области. С предложением о строительстве комплекса в рамках концессии выступило Хозяйственное партнерство «Нижегородская корпорация развития».

Предполагается, что площадь нового объекта составит 34 тыс. кв метров, планируется построить экспозиционный центр с дельфинариумом площадью 16 тыс. кв метров пропускной способностью 2,7 млн человек ежегодно, а также реабилитационный центр и гостиницу на 50 мест пропускной способностью 360 тыс. человек в год, сообщает «Нижний сейчас». Стоимость строительства комплекса оценивается в 7,4 млрд рублей.

Панируется, что проект будет реализован в течение 36 месяцев, концессионное соглашение же предполагается заключить на 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов и директор филиала «Национального научного центра морской биологии» Дальневосточного отделения РАН — Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» Сергей Логинов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума. В рамках сотрудничества стороны планируют обмен информацией и опытом по вопросу функционирования океанариумов в рамках реализации проекта «Волганариум». В частности, строительства и эксплуатации подобных объектов, участия в программах сохранения биологического разнообразия, совместное проведение выставок, семинаров и исследований.

Нижегородский комплекс будет ориентирован на изучение пресноводной флоры и фауны. «Волганариум» создается по аналогии с океанариумом, планируется, что здесь будут представлены не только пресноводные Волги, но и других рек — Амазонки, Хуанхэ, Янцзы. Также комплекс займется изучением влияния сбросов сточных вод на флору и фауну.