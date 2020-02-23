Ташкент, , 09:24 — REGNUM Мэр Ташкента Джахонгир Артикходжаев встретился с представителями египетской компании Elsewedy Electric, делегацию которых возглавил Ахмедом Аль Сувейди — глава совета директоров. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията города Ташкента.

Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества. Ахмед Аль Сувейди предложил Узбекистану сотрудничество по ряду вопросов, в том числе со столицей государства. Что касается конкретно Ташкента, он заявил о намерении сотрудничать в вопросе строительства драйпорта (логистического центра), производства смарт-счетчиков и обеспечения электроэнергией.

В свою очередь мэр Ташкента предложил Ахмед Аль Сувейди ознакомиться с проектами, которые планируется реализовать в столице Узбекистана. Перспективы сотрудничества с Узбекистаном определятся после изучения специалистами компании Elsewedy Electric соответствующих сетей и заключения экспертов по ним.

Отметим также, что Ахмед Аль Сувейди рассказал, что компания Elsewedy Electric занимается производством кабелей, трансформаторов, электротехнических устройств для создания возобновляемых источников энергии, строительством и оснащением сетей электропередач, распределительных систем, а также газовых счётчиков.