Нью-Дели, , 17:14 — REGNUM Два рудника с запасами золота, превышающими в пять раз золотой запас Индии, открыли геологи в стране. Об этом 22 февраля сообщает издание India Times.

Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш. Ориентировочная стоимость золота оценивается в 12 триллионов рупий (около $13 млрд).

Если эта информация соответствует действительности, то Индия выйдет на второе место в мире по объёму золотого запаса. В настоящее время на первом месте находятся США (8133,5 тонны) на втором — Германия (3366 тонн). У Индии золотой запас составляет 626 тонн.

Поиск золота в округе Сонбхадра геологи начали ещё в 1992—1993 годах, а в 2005 году было объявлено, что в регионе действительно есть месторождения золота.

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