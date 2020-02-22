Амстердам, , 14:57 — REGNUM Центральное статистическое бюро Нидерландов сообщает, что жители страны используют всё меньше материалов и всё чаще прибегают к утилизации отходов. По этим показателям Нидерланды занимают одно из ведущих мест в Европейском Союзе.

Т.н. потребление материалов с 2000 г. снизилось на 20% и в 2018 г. составляла 10.000 килограммов материала на душу населения. Речь идёт, например, о таких материалах, как нефть, металлы и пластмасса. Внутри Европейского Союза Нидерландов по этому показателю опережают только Испания и Италия.

Ежегодно жители Нидерландов утилизируют около 1.700 килограммов отходов на душу населения. По этому показателю страну опережают только Бельгия и Люксембург. Голландцы производят много отходов (2.500 килограммов), но это в значительной степени компенсируется утилизацией этих отходов.