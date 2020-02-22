Тегеран, , 11:13 — REGNUM 21 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф проинформировал журналистов о продолжающемся пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отдав свой голос на парламентских выборах, начавшихся утром 21 февраля, глава МИД Ирана сделал некоторые замечания в ответ на слова репортера о том, что, по имеющимся данным, организация ФАТФ склонна к решению продлить установленный для Ирана срок.

Зариф объявил, что подавляющее большинство членов организации на заседании выступили за продление срока. «Однако три государства (США, Израиль, Саудовская Аравия), поддерживающие терроризм в мире, выступают за внесение Ирана в чёрный список», — заявил глава МИД.

В заключение, Зариф отметил, что пока сложно делать какие-либо выводы. «Мы должны немного подождать и посмотреть, что произойдёт, после чего будем принимать то или иное решение», — сообщил министр иностранных дел.

Напомним, что межправительственная организация FATF назначила Ирану окончательный срок выполнения требований на февраль 2020 года. Поскольку иранские официальные лица не пришли к согласию по этому делу, а иранский парламент не ратифицировал закон о выполнении требований, ожидается, что на пятидневном заседании будет принято решение о включении Ирана в черный список или продлении срока для страны.