Москва, , 17:35 — REGNUM Сервис контроля перебора номеров действует — он мешает злоумышленникам сопоставлять различные телефоны граждан с конкретным банком, а затем, например, звонить им в попытке выудить деньги методами социальной инженерии. Об этом 21 февраля корреспонденту ИА REGNUM завил директор операционного развития «БКС Премьер» Иван Мазов, комментируя сообщение о том, что ЦБ выявил уязвимости в Системе быстрых платежей.

По информации ЦБ РФ, количество заблокированных за перебор телефонных номеров переводов в Системе быстрых платежей (СБП) в 2019 году превысило 23 тыс. операций.

«В целом социальная инженерия на сегодняшний день является основной угрозой для банковских клиентов. Мошенники постоянно модифицируют ее, применяя разные сценарии общения с клиентами. А по поводу СБП ранее высказывались различные опасения того, что с ее помощью злоумышленники смогут находить потенциальных жертв. Однако система не является катализатором этого процесса, тем более что банки, при реализации этого проекта, изначально внедряют защиту от перебора номеров. Таким образом, социальная инженерия активно развивалась бы и без введения СБП, которая сегодня является удобной альтернативой классическим карточным переводам», — подчеркнул Мазов.

По его словам, основная проблема развития социальной инженерии заключается не в разнообразных источниках получения информации о банковских клиентах, а в недостаточном уровне финансовой грамотности населения.

«Чтобы уберечь себя от подобной схемы мошенничества при любом его сценарии, достаточно лишь немного здравого смысла и внимательности. Не нужно забывать те вещи, о которых изначально предупреждают клиента сотрудники банка, пишут в различных памятках и на официальных сайтах: нельзя сообщать никаких конфиденциальных данных третьим лицам, даже банковскому служащему — это касается любых карточных данных (за исключением последних цифр номера), пин-кодов, паролей для подтверждения операций, приходящих на мобильный телефон. Если человек соблюдает элементарные правила, задает звонящему правильные вопросы, при любом сомнении кладет трубку и сам перезванивает в свой банк, он никогда не станет жертвой социальной инженерии. Другими словами, данные (телефон, ФИО, банк), полученные тем или иным способом мошенниками, будут бесполезны для злоумышленников при разумном поведении частных лиц», — добавил Иван Мазов.